Der ERC Ingolstadt reist mit breiter Brust zum Spitzenreiter

Voller Einsatz: Stürmer Enrico Henriquez (links) und der ERC Ingolstadt befinden sich weiter in der Erfolgsspur. Am Donnerstag geht es nun gegen den Spitzenreiter aus Bremerhaven. Foto: Johannes Traub

Plus Nach zuletzt drei Siegen hintereinander wartet auf den ERC Ingolstadt am Donnerstag beim Tabellenführer Fischtown Pinguins Bremerhaven nun der „ultimative Test“. Wie Stürmer Enrico Henriquez den Gegner einschätzt.

Als sich der Mannschaftsbus des ERC Ingolstadt am frühen Mittwochmorgen von der Saturn-Arena aus in Bewegung setzte, um die längste Auswärtsfahrt nach Bremerhaven in Angriff zu nehmen, war die Stimmung an Bord – auch wenn die Augen beim einen oder anderen Panther-Profi doch noch etwas kleiner als üblich waren – durchaus etwas ausgelassener als noch einige Wochen zuvor. Im Gepäck hatten die Oberbayern unter anderem den hart erkämpften, aber verdienten 3:2-Erfolg tags zuvor in Nürnberg, der zugleich den dritten Sieg hintereinander sowie den Sprung auf den sechsten Tabellenplatz bedeutete.

„Wir mussten uns diesen Derbyerfolg schon ziemlich hart erarbeiten“, resümierte Enrico Henriquez. „Nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Ice Tigers ist das Momentum nochmals kurz auf deren Seite gewechselt. Dennoch haben wir erneut einen Weg gefunden, das Spiel am Ende erneut auf unsere Seite zu ziehen“, so der ERCI-Angreifer weiter.

