Der ERC Ingolstadt und die Suche nach dem „Heiligen Gral“

Plus Nach der Ankunft von Cheftrainer Mark French wird beim ERC Ingolstadt die Fahndung nach einem Mittelstürmer weiter intensiviert. Welche Herausforderungen dabei auf Sportdirektor Tim Regan warten.

Tim Regan, am 7. August bittet der neue Headcoach Mark French die Profis des ERC Ingolstadt zur ersten offiziellen Trainingseinheit! Mit welchem Gefühl blicken Sie persönlich auf dieses Datum?