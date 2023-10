ERC Ingolstadt

Die Champions Hockey League als Ablenkung für den ERC Ingolstadt

International gefordert: Mirko Höfflin (rechts) empfängt mit dem ERC Ingolstadt am Dienstag Vitkovice Ridera. Foto: Johannes Traub

Plus Der ERC Ingolstadt belegt in der DEL nur den zwölften Platz. Warum Mirko Höfflin dennoch eine positive Entwicklung sieht und was er von der Partie gegen Vitkovice Ridera erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Zwar sind in der Deutschen Eishockey-Liga erst elf Spieltage und damit nicht einmal ein Viertel der Saison absolviert. Doch reicht dies, um gewisse Trends auszumachen. Weit hinter den eigenen Erwartungen hinkt dabei der ERC Ingolstadt her. Zwölf Punkte wurden lediglich eingefahren, was den zwölften Tabellenplatz bedeutet.

Am zurückliegenden Wochenende blieben die Panther erstmals in dieser Spielzeit punktlos. Große Schwächen offenbarten sie am Freitag bei der 3:5-Niederlage gegen Nürnberg, die selbst den gewöhnlich besonnen auftretenden Trainer Mark French aus der Fassung brachten. Er sprach nach der Partie unter anderem von einem „inakzeptabelen“ ersten Drittel und warf seinem Team fehlenden Willen vor. Auch in der Kabine habe er der Mannschaft „seine Emotionen“ mitgeteilt, wie es Mirko Höfflin ausdrückt. „Er war zu Recht kritisch mit uns. Wir waren alle nicht zufrieden mit unserer Leistung.“ Aber niemand nehme sich vor, schlecht zu spielen. „So ist leider der Sport, das passiert trotzdem.“ Wichtig sei, nach Lösungen zu suchen, um besser zu werden.

