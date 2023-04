"Die Emotionen sind noch präsent": Drei Meisterpanther blicken zurück

Plus Timo Pielmeier, Thomas Greilinger und Christoph Gawlik holten mit dem ERC Ingolstadt 2014 den Titel und standen 2015 erneut im Finale. Sie sprechen über ihre Erinnerungen, das aktuelle Team und ihre Zukunftspläne.

Der ERC Ingolstadt steht zum dritten Mal in seiner Historie im Finale der Deutschen Eishockey-Liga. 2014 besiegten die Panther die Kölner Haie mit 4:3, 2015 verloren sie gegen die Adler Mannheim mit 2:4. In beiden Jahren mit dabei waren Torhüter Timo Pielmeier (33) und die Stürmer Thomas Greilinger (41) und Christoph Gawlik (35). Unsere Zeitung hat sich mit ihnen über ihre Erinnerungen und Zukunftspläne unterhalten.

Welche Erinnerungen haben Sie an die Saison und den Titelgewinn 2014?