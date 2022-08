Die McGinns: Eine schicke erfolgreiche Familie

Plus Ingolstadts neuer Angreifer Tye McGinn hat es ebenso in der NHL geschafft wie seine beiden Brüder Jamie und Brock. Im NR-Interview spricht der 32-Jährige über das Erfolgsgeheimnis seiner Familie und welchen besonderen Bezug er zu Deutschland hat.

Tye McGinn, Ihr neuen Cheftrainer Mark French hat erklärt, dass er ein temporeiches und aggressives Eishockey mit dem ERC Ingolstadt spielen möchte. Ist das ein Stil, den auch Sie persönlich präferieren?