ERC Ingolstadt

18:20 Uhr

Die Moral beim ERC Ingolstadt stimmt

Traf zum Sieg gegen Frankfurt: Frederik Storm erzielte 92 Sekunden vor der Schlusssirene das entscheidende 3:2. In Schwenningen wird er wieder an der Seite von Justin Feser, der nach seiner Sperre zurückkehrt, spielen.

Plus Der ERC Ingolstadt dreht in den vergangenen beiden Spielen einen Rückstand und holt sechs Punkte. Nun steht die Partie in Schwenningen an. Frederik Storm freut sich auf die Rückkehr seines Sturmpartners.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Hätte Leon Hüttl selbst das Drehbuch für sein erstes Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Löwen Frankfurt schreiben dürfen, dann wäre es wohl dessen, was sich am Dienstagabend auf der Eisfläche der Saturn-Arena ereignete, ziemlich nahegekommen. Bis zur 42. Minute lag der Nationalverteidiger des ERC Ingolstadt mit seinem Team gegen den DEL-Neuling, für den er von 2018 bis 2021 in der DEL2 erfolgreich die Schlittschuhe geschnürt hatte, mit 0:1 zurück, ehe Hüttls erster großer Auftritt an diesem Abend folgte. Mit einem platzierten Schuss über die Schulter von Goalie Bastian Kucis (Hüttl: „Ich habe dabei nicht nur draufgehalten, sondern habe die Lücke gesehen und gezielt.“) traf er zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen