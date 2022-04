ERC Ingolstadt

vor 21 Min.

Die Noten der ERC-Profis für die Saison 2021/2022

Sein Ausfall traf den ERC Ingolstadt hart: Frederik Storm war der wohl konstanteste Panther-Angreifer in dieser Saison.

Plus So wechselhaft wie die gesamte Saison waren auch die Leistungen der Akteure des ERC Ingolstadt. Während bei den Stürmern Frederik Storm glänzte, war Leon Hüttl bei den Verteidigern der „Aufsteiger der Saison“. Allerdings gab es auch Enttäuschungen.

Von Dirk Sing

Bei den am Sonntag gestarteten Playoff-Viertelfinale-Partien in der Deutschen Eishockey-Liga sind die Akteure des ERC Ingolstadt bekanntlich nur Zuschauer. Hatte Sportdirektor Larry Mitchell das Abschneiden nach der Hauptrunde (Platz sieben) im NR-Interview bereits als „enttäuschend“ bezeichnet, dürfte sein Fazit nach dem Aus in der ersten Playoff-Runde gegen die Kölner Haie mindestens genauso ernüchternd ausfallen. Die Neuburger Rundschau hat den Panther-Kader einem Noten-Check unterzogen.

