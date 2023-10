ERC Ingolstadt

26.10.2023

Diskussionen über die Sperre von Ingolstadts Travis St. Denis

Fokussiert: Verteidiger Luca Zitterbart, der mit einem Helm mit Vollvisier spielt, trifft mit dem ERC Ingolstadt am Freitag auf Bremerhaven. Foto: Johannes Traub

Plus In Augsburg wird das Strafmaß für Travis St. Denis als zu gering gesehen. Ingolstadts Luca Zitterbart, der selbst Erfahrungen mit Gesichtsverletzungen hat, spricht von einem Unfall.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Der ERC Ingolstadt ist in dieser Woche ungewollt ins Zentrum der Berichterstattung über das deutsche Eishockey geraten. Grund waren nicht etwa die sportlichen Leistungen der Panther, sondern das harte Einsteigen von Travis St. Denis beim 4:1-Erfolg in Augsburg am vergangenen Freitag.

Der Ingolstädter Stürmer checkte mit seiner Schulter David Warsofsky während des Spielaufbaus mit voller Wucht gegen den Kopf. Der Augsburger Kapitän erlitt einen Nasenbeinbruch, muss zum wiederholten Mal in seiner Karriere mit den Folgen einer Gehirnerschütterung kämpfen und fällt nach Klubangaben für unbestimmte Zeit aus.

