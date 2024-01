ERC Ingolstadt

Ein „kleines bisschen Freude“ trotz Niederlage bei Stürmer Noah Dunham

Plus Ingolstadts Youngster Noah Dunham gelingt bei der 2:4-Pleite in Schwenningen sein erster Treffer in der DEL. Wie der 21-Jährige seine Premiere erlebt hat. Am Freitag im Derby gegen Augsburg ist er wohl wieder dabei.

Von Dirk Sing

Die Zahlen sind durchaus erdrückend – und gleichzeitig alarmierend! In den vergangenen acht DEL-Partien hat der ERC Ingolstadt lediglich zwölf magere Törchen erzielt. Dass damit die gleiche Anzahl an Punkten eingefahren werden konnte, ist einer der wenigen positiven Aspekte während dieser nach wie vor anhaltenden Durstphase. Während sich Routinier Andrew Rowe immerhin noch dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte, gingen in dieser Phase zweifelsohne hochveranlagte Angreifer wie Travis St. Denis, Charles Bertrand, Patrik Virta, Wayne Simpson, Wojciech Stachowiak oder Daniel Pietta gänzlich leer aus. Auch stehen unter dem Strich nur zwei mickrige Powerplay-Treffer zu Buche.

Kurzum: Die Panther, die aktuell die drittschlechteste Offensive der Deutschen Eishockey-Liga stellen (nur Düsseldorf und Iserlohn sind in diesem Bereich noch schwächer), befinden sich weiterhin auf der schwierigen Suche nach der Balance zwischen Angriff und Verteidigung.

