Emil Quaas: „Das ist nicht mehr in Worte zu fassen“

Plus Vor der Partie des ERC Ingolstadt bei den Eisbären spricht der gebürtige Berliner Emil Quaas über die Pleiten-Serie, die Kritik von Trainer Doug Shedden und seine Vertragsverlängerung.

Emil Quaas, die 3:4-Pleite am Sonntag gegen die Straubing Tigers war nach der Olympia-Pause bereits die neunte Niederlage im zehnten Spiel. Wie frustrierend ist es, erneut mit leeren Händen dazustehen?