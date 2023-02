ERC Ingolstadt

17:25 Uhr

Endspurt im Kampf um Platz zwei für den ERC Ingolstadt

Plus Der ERC Ingolstadt befindet sich in einer guten Ausgangsposition. Wie Verteidiger Emil Quaas die deutliche Niederlage in Berlin einordnet und was er vom Spiel am Dienstag gegen Bietigheim erwartet.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Die Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga biegt auf die Zielgeraden ein. Drei Spiele sind noch zu absolvieren, ehe in den Play-offs der Meister ermittelt wird.

