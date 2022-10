ERC Ingolstadt

15:30 Uhr

Enrico Henriquez-Morales: Erster DEL-Treffer als „Dosenöffner“

Plus Nachdem Enrico Henriquez-Morales in der vergangenen Saison ein Torerfolg verwehrt blieb, gelangen dem Youngster des ERC Ingolstadt am Sonntag in Mannheim bereits seine „Einschläge“ zwei und drei. Am Dienstag kommt Aufsteiger Löwen Frankfurt.

Enrico Henriquez-Morales, mal Hand auf’s Herz: Wenn Ihnen vor der Saison jemand gesagt hätte, dass Sie nach dem zehnten Spieltag mit jeweils drei Toren und Assists der viertbeste Scorer des ERC Ingolstadt seien: Wie wäre Ihre Antwort ausgefallen?

