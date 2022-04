ERC-Fanbeauftragte Petra Vogl: „So emotionslos wie noch nie“

Plus Nicht nur die Fanbeauftragte des ERC Ingolstadt, Petra Vogl, hat eine „schwere Saison“ hinter sich. Bei der Abschlussfeier verabschieden rund 600 Fans die Akteure in die Sommerpause. Frederik Storm ist „Panther des Jahres“.

Petra Vogl ist seit 2002 Fanbeauftragte des ERC Ingolstadt. In diesen mittlerweile stolzen 20 Jahren hat sie mit „ihren“ Panthern wahrlich schon viel erlebt. Unzählige Auswärtsfahrten, stimmungsvolle Sonderzüge oder freilich auch den sensationellen Gewinn der deutschen Meisterschaft 2014 mit dem unvergesslichen siebten Spiel in Köln (0:2).