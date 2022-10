ERC Ingolstadt

18:30 Uhr

ERC Ingolstadt: Baustellen gleich an mehreren Fronten

Plus Nach einem ordentlichen Saisonstart muss der ERC Ingolstadt zuletzt drei Niederlagen hintereinander einstecken. Was Kapitän Fabio Wagner vor der Auswärtspartie am Sonntag in Mannheim dazu sagt.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Hätte es ein prädestiniertes Beispiel dafür gebraucht, in welchem sportlichen Bereichen es derzeit beim ERC Ingolstadt am meisten krankt – die Anfangsphase am Donnerstagabend im Heimspiel gegen die Kölner Haie hätte sich dafür mehr als geeignet. Insgesamt 85 Sekunden durften sich die Schützlinge von Cheftrainer Mark French mit zwei Akteuren mehr auf dem Eis versuchen. Das Resultat war jedoch ernüchternd: Gäste-Schlussmann Mirko Pantkowski hatte in dieser Phase gegen die planlos wirkenden Panther kaum etwas zu tun, sodass diese große Gelegenheit aus Ingolstädter Sicht (wieder einmal) ertraglos verstrich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen