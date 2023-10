ERC Ingolstadt besiegt Düsseldorf mit 3:2: Edwards trifft in der Overtime

Der Verteidiger erzielt in der Verlängerung das entscheidenden 3:2 für den ERC Ingolstadt gegen die Düsseldorfer EG. Panther steigern sich nach schwachem ersten Drittel.

Am Ende durfte der ERC Ingolstadt nach dem entscheidenden Tor von Maury Edwards in der Verlängerung doch noch über zwei Punkte jubeln. Denn nach einem schwachen ersten Drittel hatte es noch nicht danach ausgesehen, als könnten die Panther gegen die Düsseldorfer EG mit 3:2 (1:2; 1:0; 0:0; 1:0) die Oberhand behalten.

„Es war wichtig, dass wir die zwei Punkte mitnehmen, auch wenn drei natürlich besser gewesen wären“, sagte Stachowiak nach der Partie. Beim Siegtor habe er passen wollen und Glück gehabt, den Schlittschuh von Maury Edwards zu treffen, fügte er ehrlich hinzu. Die Panther waren engagiert aus der Kabine gekommen und erwischten den besseren Start. Der Führungstreffer in der siebten Minute war verdient und sehenswert. Nach einem Konter traf Andrew Rowe nach einem Doppelpass mit Wayne Simpson zum 1:0. „Danach haben wir das Momentum abgegeben und Düsseldorf hat die Partie bestimmt“, haderte French.

DEG dominiert die Partie

Es sollte der einzige Schuss aufs Tor des ERCI im ersten Drittel bleiben. Nach dem Tor fanden die Panther offensiv nicht mehr statt. Die DEG, die als Tabellenletzter ins Spiel gegangen war, hatte viel Puckbesitz, dominierte und drückte vehement auf den Ausgleich. Immer wieder stand Michael Garteig im Mittelpunkt, musste etwa zweimal gegen Philipp Gogulla eingreifen (8., 11.). Am Ende des Abschnitts hatten die Rheinländer zehnmal aufs Tor geschossen, zwei fanden den Weg in die Maschen. Zunächst staubte Gogulla, dessen Reihe mit Alexander Ehl und Victor Svensson für viel Betrieb sorgte, nach einem Schuss von Moritz Wirth zum 1:1 ab (15.). Dann erlaubte sich Mat Bodie an der gegnerischen blauen Linie einen folgenschweren Abspielfehler. Kevin Clark war durch, Garteig wehrte noch ab. Doch Josef Eham nutzte den Nachschuss zum 1:2 (16.). Das beste auf Panther-Sicht nach 20 Minuten war noch der knappe Rückstand. „Wir müssen von Anfang an arbeiten, um ein Spiel auf unsere Seite ziehen zu können“, kritisierte Stachowiak.

ERC Ingolstadt mit Leistungssteigerung

Eine Steigerung war nötig, sie sollte auch folgen. Die Ingolstädter tauchten einige Male in der Nähe des Düsseldorfer Tores auf und glichen durch Edwards, der nach einem Zuspiel von Bodie traf, aus (28.). Düsseldorf prüfte in einer Überzahl Garteig, der etwa gegen Svensson auf dem Posten war (33.). Aber auch sein Gegenüber Henrik Haukeland litt inzwischen nicht mehr an Beschäftigungsmangel und sah die ein oder andere Scheibe auf sich zu fliegen.

Im Schlussabschnitt, den die Panther klar dominierten und ein deutliches Chancenplus aufwiesen, durften die Ingolstädter zunächst in Überzahl agieren, in der Casey Bailey und Mirko Höfflin zu Abschlüssen kamen (45.). Enrico Henriquez hatte in Unterzahl eine Möglichkeit (46.), dann schoss Stachowiak nach einer starken Einzelaktion, mit der er auch einer Strafe herausholte, über die Latte (48.). Im anschließenden Powerplay prüfte Edwards zweimal Haukeland (50.). Auch Travis St. Dennis (53.) und Charles Bertand (57.) kamen nicht am DEG-Goalie vorbei. In der Verlängerung traf erneut Edwards schließlich zum entscheidenden 3:2 und sicherte damit den Zusatzpunkt.

Für den ERC Ingolstadt geht es bereits am Dienstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel in Bremerhaven weiter.

ERC Ingolstadt Garteig – Maginot, Bodie; Zitterbart, Jobke; Edwards, Wagner; Schwaiger – Simpson, Rowe, St.Denis; Bertrand, Virta, Stachowiak; Bailey, Pietta, Höfflin; Nijenhuis, Henriquez, Krauß – Zuschauer 3705 – Tore 1:0 Rowe (8.), 1:1 Gogulla (15.), 1:2 Eham (16.), 2:2 Edwards (28.), 3:2 Edwards (63.).