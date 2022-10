ERC Ingolstadt: Brian Gibbons droht ein langer Ausfall

Das Knie des Ingolstädter Angreifers Brian Gibbons soll noch von einem Spezialisten untersucht werden. Dennoch schwant den Verantwortlichen nichts Gutes.

Die Szene, die sich am Dienstagabend in der neunten Minute der DEL-Partie zwischen dem ERC Ingolstadt und den Löwen Frankfurt direkt vor der heimischen Fankurve abspielte, dürfte Spieler und Besucher gleichermaßen geschockt haben. Nach einem Zweikampf an der Bande ging Panther-Angreifer Brian Gibbons mit schmerzverzerrtem Gesicht und lauten Schreien zu Boden. Von der medizinischen Abteilung gestützt, ging es für den 34-Jährigen sofort in die Kabine, wo er bis zur Schlusssirene blieb.

Nach einer ersten Untersuchung von Mannschaftsarzt Stephan Ehler steht zumindest schon einmal fest, dass Gibbons dem ERCI über einen „längeren Zeitraum“ (so die offizielle Aussage von Vereinsseite am Mittwoch) nicht zur Verfügung stehen wird. Und dabei dürfte es sich aller Voraussicht nach nicht nur um einige Wochen handeln. Eine genaue Prognose über die Ausfalldauer des US-Amerikaners könne erst dann gestellt werden, wenn weitere Untersuchungen durchgeführt worden sind. Unter anderem soll der Center in den kommenden Tagen auch einen Knie-Spezialisten konsultieren.

Sportdirektor Tim Regan hat den Spielermarkt ohnehin schon intensiv unter die Lupe genommen

Sollten sich die Vermutungen über einen mehrmonatigen Ausfall bestätigen, dürften die Panther-Verantwortlichen wohl relativ zeitnah reagieren und ihre Fühler nach einem „Gibbons-Ersatz“ ausfahren. In diesem Fall würde es sich als hilfreich erweisen, dass Sportdirektor Tim Regan, der sich aktuell auf einer Scouting-Tour in Nordamerika aufhält, in den zurückliegenden Tagen den dortigen Spielermarkt nach der Schließung der NHL-Camps bereits intensiv unter die Lupe nahm und dementsprechend schon vorbereitet ist.

Ihre nächste Partie bestreiten die Oberbayern am Freitag (19.30 Uhr) in Schwenningen. Während Justin Feser seine Drei-Spiele-Sperre abgesessen hat und zurückkehren wird, steht hinter dem Einsatz des erkrankten Mirko Höfflin noch ein Fragezeichen.