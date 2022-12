ERC Ingolstadt

vor 44 Min.

ERC Ingolstadt: Charakter und Zusammenhalt als großer Trumpf

Hat mit seinen Teamkollegen vom ERC Ingolstadt im bisherigen Saisonverlauf jede Menge Spaß: Angreifer Louis Brune. Am Mittwoch gastieren die Panther bei den Grizzlys Wolfsburg.

Plus Angreifer Louis Brune schwärmt über das Mannschaftsklima beim ERC Ingolstadt. Warum die Panther gerade im Schlussdrittel derart stark sind und worauf es am Mittwoch in Wolfsburg besonders ankommt.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Feste soll man bekanntlich sowohl im privaten als auch beruflichen oder sportlichen Bereich feiern, wie sie fallen. Ein Grundsatz, an den sich am Montagabend auch die Profis des ERC Ingolstadt eisern hielten.

