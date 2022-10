ERC Ingolstadt: Der zweite Versuch in Bietigheim

Plus Nachdem das Spiel vor elf Tagen abgesagt wurde, ist der ERC Ingolstadt erneut bei den Steelers zu Gast. Kapitän Fabio Wagner blickt zurück und bewertet den Saisonstart.

Ganz unversehrt hatte Fabio Wagner das Dienstagstraining des ERC Ingolstadt nicht überstanden. Weil er nach einem abgefälschten Schuss einen Puck ins Gesicht bekommen hatte, blutete er an der Lippe.