ERC Ingolstadt

17:10 Uhr

ERC Ingolstadt: Die Aufarbeitung eines Debakels

Blickt nach vorn: Nach der 1:9-Niederlage in München geht es für den ERC Ingolstadt direkt weiter. Am Dienstag und Mittwoch stehen zwei Heimspiele gegen Bietigheim auf dem Programm.

Plus Nach dem 1:9 in München geht es für den ERC Ingolstadt am Dienstag gegen Bietigheim weiter. Was Trainer Doug Shedden zur Pleite und zum langen Ausfall von Frederik Storm sagt.

Von benjamin sigmund

Doug Shedden hat auch nach der schmerzhaften 1:9-Niederlage in München seinen Humor nicht verloren. Auf das Spiel angesprochen, sagt der Trainer des ERC Ingolstadt am Montag zunächst: „Ich habe eine Amnesie, ich kann mich nicht erinnern.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen