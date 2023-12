ERC Ingolstadt

17:00 Uhr

ERC Ingolstadt: Eine Pause als „Energizer“

Plus Der ERC Ingolstadt hat nach dem Deutschland-Cup 14 von 18 möglichen Punkten geholt. Kapitän Fabio Wagner möchte den Aufwärtstrend am Donnerstag in Köln fortsetzen.

Von Dirk Sing

Es gab beim ERC Ingolstadt durchaus Zeiten in der (jüngeren) Vergangenheit, in denen sich Länderspiel-Pausen nicht wirklich positiv auf die nachfolgenden Leistungen auswirkten – was auch damit zusammenhing, dass der eine oder andere Trainer lieber einige zusätzliche freie Tage genoss, als mit seiner Mannschaft auf dem Eis am Finetuning oder an etwaigen Problemzonen intensiv zu arbeiten.

Der aktuelle Headcoach Mark French gehört ganz sicherlich nicht in die „Urlauber-Kategorie“. Auch wenn der xx-jährige Kanadier seinen Schützlingen während der traditionellen Deutschland-Cup-Pause Anfang November einige freie Tage zum Durchschnaufen spendierte, stand anschließend die harte Arbeit mit dem Team auf seinem Dienstplan ganz oben. Und das aus gutem Grund, schließlich hatten sich die Panther bis dahin mehr oder weniger bemüht und phasenweise gequält, einen Fuß in die DEL-Saison 2023/2024 zu bekommen. Einer durchaus überzeugenden Leistung waren in der Regel wieder zwei, drei schwache Vorstellungen hintereinander gefolgt. Das Resultat: Im Klassement fand sich der letztjährige Vizemeister plötzlich in den hinteren Regionen wieder.

