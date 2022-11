ERC Ingolstadt gewinnt 3:2 in Köln: Ein Einstand nach Maß für Stefan Matteau

Beim ersten Spiel von Neuzugang Stefan Matteau kommt der ERC Ingolstadt bei den Kölner Haien zu einem 3:2-Erfolg. Dabei erzielt der 28-jährige Angreifer auch gleich noch seinen ersten Treffer für die Panther.

Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander hat der ERC Ingolstadt sein erstes DEL-Match nach der Deutschland-Cup-Pause gewonnen. Am Freitagabend kamen die Panther bei den Kölner Haien zu einem letztlich verdienten 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)-Erfolg. Weiter geht es für die Oberbayern erst am Dienstag (19.30 Uhr) in der heimischen Saturn-Arena gegen Wolfsburg.

„Wir müssen wieder zu unserer Identität finden und diese kontinuierlich auf das Eis bringen“, hatte Ingolstadts Cheftrainer Mark French am Freitagvormittag nach dem obligatorischen „Pre-Game-Skate“ in der Lanxess-Arena von seiner Truppe gefordert. Und weiter: „Wie in jedem Auswärtsspiel müssen wir gerade in den ersten fünf Minuten hellwach sein, da das Heimteam in dieser Phase versuchen wird, mit viel Energie die Richtung vorzugeben.“

Auch Daniel Pietta und Wayne Simpson fallen kurzfristig aus

Was die ohnehin schon schwere Aufgabe bei den Haien, die „bislang eine sehr ordentliche Saison absolvieren“ (so Panther-Kapitän Fabio Wagner) aus Sicht von French freilich nicht einfacher gemacht haben dürfte: Erneut musste der ERCI-Coach kurzfristig improvisieren. Neben Verteidiger Ben Marshall, der weiterhin zum Zuschauen verurteilt war, sowie den langzeitverletzten Justin Feser und Brian Gibbons musste French auch noch auf den erkrankten Daniel Pietta (Grippe) sowie angeschlagenen Wayne Simpson, der unmittelbar vor dem Match passen musste, verzichten. Da traf es sich zumindest gut, dass einerseits Mat Bodie ins Team zurückkehrte sowie Neuzugang Stefan Matteau sein Debüt im Ingolstädter Jersey feierte. „Wir haben vor seiner Verpflichtung zahlreiche Videos von ihm gesichtet beziehungsweise konnten in den ersten Trainingseinheiten sehen, dass er über eine ordentliche Größe, gute läuferische Fähigkeiten sowie einen starken Schuss verfügt. Jetzt wir des interessant zu sehen sein, wie er sich und seine Fähigkeiten in einem Spiel präsentiert“, so French.

Starkes erstes Drittel des ERC Ingolstadt

Was der 51-jährige Kanadier von seinem Team im ersten Abschnitt gegen Köln zu sehen bekam, dürfte ihn zweifelsohne überaus zufrieden gestimmt haben. Die von ihm eingeforderte „Panther-ID“ war in dieser Phase deutlich zu erkennen. Die Gäste standen in der Rückwärtsbewegung bombensicher, setzten die Haie mit ihrem frühen aggressiven Forechecking unter Druck, kontrollierten die neutrale Zone und konnten dadurch immer wieder zu ihren gefürchteten Tempo-Gegenstößen ansetzen. Einziger Wermutstropfen: Der zweifelsohne verdiente Führungstreffer wollten einfach nicht fallen. Jerome Flaake (2.), Stefan Matteau (3./Überzahl), Wojciech Stachowiak (6.), Charles Bertrand (8.), Louis Brune (11.) und Marco Friedrich (12.) brachten jedoch allesamt die Scheibe nicht im Kasten von Goalie Oleg Shilin unter.

Und Köln? Panther-Schlussmann Michael Garteig hätte sich in der Anfangsviertelstunde fast schon ein Feierabend-Kölsch gönnen können, da die Krupp-Truppe kaum einmal gefährlich im Ingolstädter Verteidigungsdrittel auftauchte. Erst in der Schlussphase von Durchgang eins entwickelten die Hausherren zumindest hin und wieder so etwas wie Druck. Mehr als das eine oder andere eher harmlose Schüsschen auf Garteig sprang zunächst aber nicht heraus.

Rund 50 ERCI-Fans in Köln dabei

Wer von den rund 50 mitgereisten Panther-Fans darauf gehofft hatte, dass es im zweiten Drittel mit der Dominanz ihrer Mannschaft weitergehen und der Führungstreffer nur eine Frage der Zeit wäre, sah sich schnell eines Besseren belehrt. Was auch immer Trainer Uwe Krupp den KEC-Akteuren in der Pause (lautstark?) gesagt hatte – es waren wohl zweifelsohne die richtigen Worte! Köln spielte plötzlich den „Ingolstadt-Style“ und kam dementsprechend zu Chancen. Eine davon nutzte der unbedrängt auf Garteig zusteuernde David McIntyre zum 1:0 (26.).

Das Momentum lag nun eindeutig aufseiten der Rheinländer. Die Oberbayern hatten in der Folge mächtig Glück – zum einen, dass sie mit Michael Garteig einen überragenden Torhüter zwischen den Pfosten hatten und zum anderen, dass die Haie fast schon fahrlässig mit ihren Hochkarätern umgingen. Fast schon kurios: „Nachhilfe-Unterricht“ in Sachen Effizienz bekam Köln in dieser Phase ausgerechnet vom ERC Ingolstadt! Nachdem Stachowiak mit einer tollen Einzelleistung noch knapp gescheitert war (32.), stand Neuzugang Matteau in der 38. Minute goldrichtig und versenkte einen Abpraller zum 1:1-Ausgleich.

Und es sollte sogar noch besser kommen: Im Schlussabschnitt schossen Enrico Henriquez-Morales (42.) und „Schlitzohr“ Charles Bertrand (52.) eine 3:1-Führung heraus, ehe Julian Chrobot (52.) die Hausherren wieder heranbrachte. Ingolstadt kämpfte anschließend verbissen, überstand drei (!) Unterzahlsituationen und nahm am Ende die drei Punkte verdient mit nach Hause.

ERC Ingolstadt: Garteig – Bodie, Edwards; Hüttl, Wagner, Quaas, Jobke, Gnyp – Bertrand, Höfflin, McGinn; Friedrich, Stachowiak, Flaake; Storm, Henriquez-Morales, Matteau; Krauß, Brune. – Tore: 1:0 McIntyre (26.), 1:1 Matteau (38.), 1:2 Henriquez-Morales (42.), 1:3 Bertrand (52.), 2:3 Chrobot (52.). – Zuschauer: 10.716.