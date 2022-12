ERC Ingolstadt gewinnt in Berlin: Pietta krönt sein Jubiläumsspiel

Der Stürmer des ERC Ingolstadt erzielt in seiner 900. DEL-Partie beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen bei den Eisbären Berlin das entscheidende Tor. Auch Charles Bertrand trifft doppelt.

Ein schöneres 900. Spiel seiner Karriere in der Deutschen Eishockey-Liga hätte sich Daniel Pietta wohl kaum vorstellen können. Mit dem ERC Ingolstadt gewann der Stürmer bei den Eisbären Berlin mit 4:3 nach Penaltyschießen, erzielte dabei ein Tor und verwandelte den entscheidenden Penalty.

„Ich habe mich in dieser Saison mit dem Punkten bisher schwergetan“, sagte Pietta bei MagentaSport. „Aber irgendwann platzt der Knoten, hoffentlich ist es heute passiert.“ Fünf Tore und neun Assists stehen nun für den 36-Jährigen zu Buche. Mit seiner Mannschaft wären in Berlin durchaus auch drei Punkte möglich gewesen. Die Panther führten nach 40 Minuten mit 3:1, kassierten aber im Schlussabschnitt zu viele Strafen und mussten den Ausgleich hinnehmen. „Wir sind nicht gut reingekommen, haben das Spiel dann im Griff gehabt“, sagte Pietta, „im letzten Drittel nehmen wir dann zu viele Strafen, auch ich.“

Es war das Spiel der besonderen Jubiläen in Berlin. Nicht nur für Pietta, auch für Eisbär Frank Hördler, der sogar sein 1000. Spiel in der DEL absolvierte, was vor der Partie und auch in Pausen mit Videosequenzen gewürdigt wurde.

Die Panther belegten vor dem Spiel den dritten Tabellenplatz und damit einen Rang, auf dem sich die Eisbären nach ihrem Selbstverständnis gerne sehen würden. Doch die Berliner, die in den vergangenen beiden Spielzeiten deutscher Meister wurden, befinden sich in einer handfesten Krise. Als Tabellen-13. ist der Abstieg derzeit näher als eine Play-off-Teilnahme.

ERC Ingolstadt geht in Rückstand

Von der Krise war bei Berlin aber zunächst nichts zu spüren. Die Eisbären starteten druckvoll und aggressiv, gingen nach 74 Sekunden in Führung. Marco Nowaks Schuss von der blauen Linie wurde von Wojciech Stachowiak noch abgefälscht und landete zum 1:0 im Netz (2.). Matt White verpasste es im nächsten Angriff, nachzulegen (2.). Danach kamen auch die Panther im Spiel an und hatten ihre erste Möglichkeit, doch Charles Bertrand traf nur den Pfosten (3.). Als erstmals ein Eisbär in der Kühlbox Platz nehmen musste, glich der ERC aus. Pietta stocherte vor dem Gehäuse nach, Bertrand bugsierte die Scheibe zum 1:1 über die Linie (6.). Der ERC hatte nun mehr vom Spiel, Fabio Wagner scheiterte am Pfosten (10.). Die Gästeführung lag in der Luft und sollte fallen. Mirko Höfflin spielte Bertrand frei, der sein zweites Tor zum 1:2 erzielte (12.). Kamen die Berliner zum Abschluss, war ERC-Goalie Michael Garteig zur Stelle. So parierte er in zwei Situationen gegen White (16.).

Der Mittelabschnitt startete mit dem nächsten ERC-Treffer. Allerdings wurde das Tor von Jerome Flaake nach Videobeweis wegen Torhüterbehinderung aberkannt (23.). Beide Teams kamen weiterhin zu Möglichkeiten, aber zunächst zu keinen weiteren Treffern. Garteig wehrte einen Schuss von Marcel Noebels ab (26.), Manuel Wiederer (29.) und Lewis Zerter-Gossage (34.) verfehlten. Die besseren Abschlüsse verzeichnete der ERC, der von den Berlinern viel Platz erhielt. Stachowiak kam zu zwei Möglichkeiten (27.), Maury Edwards kam nicht an Tobias Ancicka vorbei (28.). Auch Marko Friedrich vergab zweimal (29., 39.).

Pietta erhöht für den ERC Ingolstadt

Besser machte es Jubilar Pietta, der nach einer starken Einzelaktion bei angezeigter Strafe aus spitzem Winkel zum 1:3 traf (40.). Die Entscheidung gegen einen verunsicherten Gegner? Mitnichten. Hatten bis dahin die Berliner zu viele Strafen genommen, musste der ERC im Schlussabschnitt dreimal auf die Strafbank und kassierte in Unterzahl zwei Gegentore. Zunächst musste Pietta zweimal raus. Die erste Überzahl nutzte Berlin durch Leonhard Pföderl zum 2:3 (43.), die zweite überstanden die Panther. Doch als auch Friedrich zwei Minuten vom Eis musste, glichen die Eisbären durch Kevin Clarke zum 3:3 aus (56.).

Garteig hielt gegen Wiederer das Unentschieden fest (59.), im Anschluss blieb die Verlängerung torlos. Nach Treffern von Zerter-Gossage und Bertrand hatte Pietta im Penaltyschießen das letzte Wort. Der Stürmer ließ Ancicka keine Chance und sicherte dem ERC Ingolstadt den Zusatzpunkt.

ERC Ingolstadt Garteig – Wagner, Marshall; Bodie, Hüttl; Jobke, Edwards; Quaas – McGinn, Pietta, Friedrich; Matteau, Stachowiak, Storm; Flaake, Henriquez, Krauß; Simpson, Höfflin, Bertrand – Zuschauer 10.107 Tore 1:0 Nowak (2.), 1:1 Bertrand (6./PP), 1:2 Bertrand (12.), 1:3 Pietta (40.), 2:3 Pföderl (43./PP), 3:3 White (56./PP), 3:4 Pietta (Penalty).