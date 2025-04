ERC Ingolstadt: Gut, besser - Christian Heljanko!

Er war am Freitagabend zweifelsohne einer der Hauptgaranten, dass der ERC Ingolstadt noch nicht in der Sommerpause ist: Christian Heljanko! Gerade in den ersten beiden Dritteln der fünften Play-off-Halbfinal-Partie gegen die Kölner Haie (3:0) trieb der finnische Panther-Goalie die KEC-Akteure mit überragenden Paraden zur Verzweiflung. Am Ende feierte Heljanko bereits seinen dritten Shutout in den Play-offs und ebnete den Oberbayern damit den Weg zurück nach Köln, wo am Montag (18.30 Uhr) das sehste Match dieser „Best-of-Seven“-Serie stattfindet.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ERC Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Köln Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis