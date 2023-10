ERC Ingolstadt

ERC Ingolstadt: Hält die Megaserie gegen Nürnberg?

Plus In den vergangenen sechs Heimspielen gegen die Nürnberg Ice Tigers brachte es der ERC Ingolstadt auf beeindruckende 43:4 Tore. Warum Stürmer Enrico Henriquez dennoch vor dem „Lieblingsgegner“ am Freitag warnt.

Der Mittwoch stand für die Akteure des ERC Ingolstadt ganz im Zeichen der Erholung. Nach der 2:5-Niederlage in der Champions Hockey-League gegen den aktuellen Spitzenreiter Växjö Lakers durften die Profis die Beine hochlegen, um sich von den Strapazen des Vortages zu erholen. Wer am Abend die verbliebenen CHL-Partien dieses Spieltages verfolgte, dürfte dies am Ende mit einem Lächeln im Gesicht getan haben. Denn quasi auf dem Sofa zogen die Panther noch vor dem letzten Gruppenspiel am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) gegen Vitkovice Idera ins Achtelfinale ein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns für die K.O.-Runde qualifiziert haben. Die Mannschaft hatte sich das als klares Ziel gesetzt und dieses mit guten Leistungen erreicht. Dass mit Mannheim und München auch die beiden anderen deutschen Klubs bereits vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen sind, spricht zudem für die Qualität des deutschen Eishockeys“, freut sich ERCI-Sportdirektor Tim Regan und ergänzt: „Nun warten wir darauf, auf wen wir im Achtelfinale treffen werden. Uns erwarten aber auf jeden Fall intensive Duelle auf absolutem europäischen Top-Niveau.“

