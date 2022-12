ERC Ingolstadt jubelt über 5:2-Sieg gegen Schwenningen

Der ERC Ingolstadt kommt im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings zu einem verdienten 5:2-Erfolg. Dabei trifft Center Daniel Pietta gleich im „Doppelpack“.

Dass der ERC Ingolstadt am Mittwochabend im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings am Ende mit einem 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)-Sieg vom Eis gehen würde, war lange Zeit nicht klar. „Es hört sich ein bisschen deutlicher an, aber über die Strecke des Spiels waren wir eigentlich dominanter. Wir haben uns mit den Unterzahlsituationen ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht. Doch im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein“, bilanzierte der Ex-Schwenninger und Panther-Torschütze Mirko Höfflin im Nachgang bei MagentaSport.

Die bisherige Saisonbilanz zwischen Ingolstadt und Schwenningen sprach klar für die Panther: Mit 8:1 Toren aus zwei Partien konnten die Schanzer selbstbewusst in diese Partie gehen. Diesmal tat sich der ERCI jedoch erheblich schwerer als die vergangenen Male. Wie schon vergangene Woche gegen Straubing ging Ingolstadt früh in Führung: Fabio Wagner behielt die Übersicht und fand links neben dem Tor Daniel Pietta, der mit der Kelle traumhaft abfälschte (2.). Auch wenn die Panther dann Chancen durch Phillip Krauß (3.) oder direkt danach im Powerplay hatten, verpassten sie es, noch einen Treffer draufzulegen. Diesen erzielte vielmehr Schwenningen, als Daniel Pfaffengut im Slot aus bester Position abzog und ausglich (7.).

Gäste aus Schwenningen jubeln erneut

Etwas später jubelten die Gäste sogar erneut: Im Powerplay brachten die Doppelpässe der Spink-Zwillinge Tyson und Tyler etwas Verwirrung in die Ingolstädter Hintermannschaft. Die Lücke links oben im Tor fand der Schlagschuss von Tyson Spink zum 1:2 (15.).

Im zweiten Drittel waren es wieder die „Special Teams“, die eine der beiden Mannschaften jubeln ließen. Die Panther hatten lange Zeit, sich bei angezeigter Strafe einzuspielen, brauchten im Anschluss aber dann beinahe volle zwei Minuten Überzahl, ehe Stefan Matteaus Schuss einen Schwenninger traf und zum Ausgleich über die Torlinie fiel (27.). Der ERC Ingolstadt wusste, wohin die Marschrichtung gehen sollte: zum gegnerischen Gehäuse! „Wir haben versucht, einfach zu spielen und Schüsse aufs Tor zu bringen“, sagte Torschütze Matteau bei MagentaSport.

Ingolstadts Mirko Höfflin trifft zum 3:2

Und genau das taten sie auch wieder im Powerplay. Diesmal war es Mirko Höfflin bei „Vier gegen Drei“, der den Schuss von Wayne Simpson durch die Beine von Schwenningens Goalie Marvin Cüpper zur 3:2-Führung der Hausherren abfälschte (36.). Spannend wurde es dann nochmals in der Schlussphase. Kapitän Fabio Wagner und Phil Hungerecker landen nach einem Zweikampf in der Bande, der Schwenninger blieb erst einmal liegen. Nach Videobeweis entschieden die Referees auf eine Fünf-Minuten-Strafe für Wagner. Gefährlich wurde es zwar durchaus vor dem Ingolstädter Gehäuse. Doch auch Schwenningen musste um einen weiteren Gegentreffer fürchten, als Matteau nur knapp an Cüpper scheiterte (54.). Die Unterzahl überstanden die Panther letztlich schadlos.

Die Schanzer kombinierten sich wenig später gekonnt aus dem eigenen Drittel – Pietta traf zum 4:2 ins leere Tor (59.). Das war aber noch nicht alles in dieser Partie: Bei angezeigter Strafe sicherte sich Matteau die Scheibe und bot Marko Friedrich die Chance, auf den verwaisten Gäste-Kasten zu schießen – 5:2 (60.).

Am Freitag (19.30 Uhr) haben die Panther in Frankfurt die Möglichkeit, sich vor den Feiertagen Rang zwei in der Tabelle zurückzuerobern.

ERC Ingolstadt: Garteig – Hüttl, Bodie; Marshall, Wagner; Edwards, Jobke; Quaas – Bertrand, Höfflin, Simpson; Pietta, Henriquez Morales, McGinn; Storm, Stachowiak, Matteau, Friedrich, Krauß, Flaake, Brune. – Tore: 1:0 Pietta (2.), 1:1 Pfaffengut (7.), 1:2 Tyson Spink (15./PP), 2:2 Matteau (27./PP), 3:2 Höfflin (36./PP), 4:2 Pietta (59.), 5:2 Friedrich (60.). – Zuschauer: 2926.