ERC Ingolstadt

vor 59 Min.

ERC Ingolstadt: Leon Hüttl feiert ein "doppeltes Wiedersehen"

Plus Am Freitag gastiert Leon Hüttl mit dem ERC Ingolstadt bereits zum zweiten Mal in dieser Saison bei seinem Ex-Team Löwen Frankfurt. Einen Tag später geht es dann in seine Heimat nach Bad Tölz zur Familie.

Von Max Danhauser Artikel anhören Shape

Für Leon Hüttl ist es schon die zweite Partie an der alten Wirkungsstätte. „Bei der ersten Begegnung war ich eigentlich sehr aufgeregt. Ich bin immer noch aufgeregt, freue mich aber auch, in Frankfurt zu spielen“ sagt er. Von 2018 bis 2021 verteidigte Hüttl für die Löwen Frankfurt in der DEL2, ehe er an die Donau wechselte und sich dort zum echten Rückhalt in den ERCI-Defensive entwickelte. Am Freitagabend (19.30 Uhr) trifft der ERC Ingolstadt in Frankfurt auf die Löwen und damit auch auf die Ex-Panther Jerry D’Amigo und David Elsner. „Da wird viel los sein, es wird laut sein. Es wird auch wieder eine heiße Partie, so wie das letzte Mal auch“, meint Hüttl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .