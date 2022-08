ERC Ingolstadt

16:00 Uhr

ERC Ingolstadt: Mark French setzt auf „Speed, Speed, Speed!“

Plus Bereits in den ersten Trainingseinheiten wird deutlich, worauf der neue Headcoachdes ERC Ingolstadt, Mark French, besonders Wert legt. Erstes Testspiel am Sonntag gegen Iserlohn.

Von Dirk Sing

Wer in diesen Tagen eine Trainingseinheit des ERC Ingolstadt in der Saturn-Arena verfolgt, der kommt bereits nach wenigen Minuten zu der Erkenntnis: Mark French ist ein Trainer, der seinen Worten Taten folgen lässt. Ein schnelles, attraktives und offensiv geprägtes Eishockey wolle er mit seiner Mannschaft spielen, hatte der 51-Jährige nach der Bekanntgabe seiner Verpflichtung mehrfach betont.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen