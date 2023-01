ERC Ingolstadt

vor 40 Min.

ERC Ingolstadt: Personalprobleme als Chance für Philipp Krauß

Erzielte gegen Nürnberg sein zweites Tor in der DEL: Philipp Krauß ist aktuell wegen zahlreicher Ausfälle besonders gefordert. Am Sonntag steht mit dem ERC Ingolstadt das Spitzenspiel in München an.

Plus Der ERC Ingolstadt ist trotz vieler Ausfälle vor dem Spiel bei Tabellenführer München Zweiter. Aktuell müssen junge Spieler wie Philipp Krauß in die Bresche springen. Was der 21-Jährige zu seiner Rolle sagt.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Als sich Philipp Krauß am Mittwochabend in der Kabine des ERC Ingolstadt umgeschaut hat, dürfte ihm seine veränderte Rolle so richtig bewusst geworden sein. Obwohl selbst erst 21 Jahre alt, tummelten sich um ihn herum vier jüngere Akteure mit kaum Erfahrung in der Deutschen-Eishockey-Liga.

