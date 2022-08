ERC Ingolstadt

vor 31 Min.

ERC Ingolstadt: Rückschritt für den Fortschritt

Plus Der ERC Ingolstadt trifft am Freitag beim Gäuboden-Cup in Straubing auf die Nürnberg Ice Tigers. Was Trainer Mark French von seinem Team sehen will.

Von Dirk Sing

Mark French gehört zu den Menschen, die gerne über ihren Tellerrand hinausblicken. Auch wenn der neue Headcoach des ERC Ingolstadt in diesen Tagen und Wochen mit seiner Mannschaft alle Hände voll zu tun hat und dementsprechend die Saturn-Arena bereits zu seinem zweiten Wohnzimmer geworden ist, spielt auch der kulturelle und gesellschaftliche Aspekt in seinem (Trainer-)Leben eine durchaus bedeutende Rolle. „An einem unserer trainingsfreien Tage habe ich mit meiner Familie einen Tagesausflug nach München unternommen“, berichtet der 51-Jährige. Auch ein kurzer Abstecher nach Eichstätt habe bereits auf dem Erkundungsplan der Familie French gestanden.

