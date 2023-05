ERC Ingolstadt

18:00 Uhr

ERC Ingolstadt verpflichtet Travis St. Denis

ERC Ingolstadt verpflichtet Travis St. Denis von den Straubing Tigers.

Der ERC Ingolstadt hat einen der treffsichersten Spieler der vergangenen beiden DEL-Spielzeiten verpflichtet. Travis St. Denis wechselt vom Liga-Konkurrent Straubing Tigers zum deutschen Vizemeister und unterschrieb beim ERCI einen Vertrag bis 2025.

Nachdem St. Denis zur Saison 2021/2022 in die deutsche Eliteliga gewechselt war, konnten nur drei Profis mehr Tore erzielen als der 30-Jährige. In bisher 117 DEL-Partien traf der Kanadier 50 Mal. Allein in der abgelaufenen Saison konnte der Linksschütze 54 Scorerpunkte (26 Tore, 28 Vorlagen) sammeln und war nicht nur bester Torschütze, sondern auch zweitbester Punktesammler seines Teams.

