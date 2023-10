ERC Ingolstadt

16:30 Uhr

ERC-Kapitän Fabio Wagner: „Jeder muss in den Spiegel schauen“

Plus Vor dem Derby-Wochenende in Straubing und gegen München blickt Kapitän Fabio Wagner auf den durchwachsenen Saisonstart des ERC Ingolstadt. Dabei zeigt sich der 28-Jährige selbstkritisch.

Es ist wie so oft eine Sache des Betrachters. Während für die einen der ERC Ingolstadt nur zwei seiner bisherigen sieben DEL-Saisonpartien verlor, steht für die anderen lediglich eine gewonnene Begegnung auf der Habenseite. Beide Seiten liegen mit ihren Sichtweisen – was die Ausbeute der Panther nach jeweils 60 Minuten betrifft – durchaus richtig. Was in erster Linie daran liegt, dass die Oberbayern bereits viermal eine Zusatzschicht – jeweils zweimal Verlängerung und Penaltyschießen – einlegen mussten. Unter dem Strich stehen somit neun Zähler zu Buche, die augenblicklich im Klassement der Deutschen Eishockey-Liga (nur) für Rang neun genügen.

Aus Sicht von Kapitän Fabio Wagner deutlich zu wenig. „Wir haben uns den Saisonstart sicherlich etwas anders vorgestellt“, sagt Wagner. Gerade nach den überzeugenden Leistungen in der Champions Hockey-League gegen Rouen (5:3), Färjestad (3:2) und Salzburg (2:1) hätten sich Mannschaft und Trainerteam eigentlich auf einem guten und richtigen Weg gesehen. Doch der Auftakt in die DEL-Saison 2023/24 verlief dann überaus holprig. „Wir haben definitiv zu wenige Punkte auf unserem Konto“, sagt Wagner und ergänzt: „Letztlich sind wir aber selber schuld, da wir uns gerade in den Partien, in denen wir in die Verlängerung oder ins Penaltyschießen mussten, selbst unnötig in Bedrängnis gebracht haben.“ Ein gutes (oder besser gesagt weniger gutes) Beispiel für diese Einschätzung sei die vergangene Partie in Bremerhaven (2:3 nach Verlängerung) gewesen. „Wenn man das ganze Match betrachtet, haben wir dort unsere bislang beste Saisonleistung abgeliefert. Dennoch waren wir nicht in der Lage, eine zweimalige Führung in einen dreifachen Punktgewinn umzumünzen“, meint der 28-Jährige.

