Wenn Worte von ERC-Kapitän Fabio Wagner ihre Wirkung erzielen

Plus Panther-Kapitän Fabio Wagner hatte seine Mannschaft am 2. Februar nach der 1:3-Pleite in Wolfsburg öffentlich angezählt. Seitdem hat der ERC Ingolstadt in jeder seiner fünf Partien gepunktet.

Von Dirk Sing

Wer Fabio Wagner etwas genauer kennt, würde den Kapitän des ERC Ingolstadt zweifelsohne zum ruhigen und geduldigen Menschenschlag zählen. Wenn der 28-Jährige aus der Haut fährt, muss in der Regel schon eine ganze Menge passieren. So wie beispielsweise am Abend des 2. Februars 2024. Unmittelbar nach der 1:3-Niederlage bei den Grizzlys Wolfsburg wurde Wagner ans Mikrofon von MagentaSport gebeten, wo es – zumindest für seine Verhältnisse – regelrecht aus ihm herausbrach.

„Es ist einfach nicht genug und teilweise eine Frechheit, was wir spielen. Es geht mit den verlorenen Zweikämpfen an und hört mit der Effizienz auf. Es tut mir leid für die mitgereisten Fans. Unsere Anhänger haben endlich eine Antwort von uns verdient“, schimpfte der deutsche Nationalverteidiger, dessen deutliche Worte ganz offensichtlich ihre Wirkung innerhalb der Mannschaft nicht verfehlten. In den fünf darauffolgenden Partien gingen die Panther kein einziges Mal mit leeren Händen vom Eis. Gegen Iserlohn (3:2 n.P.), Düsseldorf (4:3 n.V.) und Berlin (3:2 n.P.) holte die French-Truppe jeweils zwei Zähler, gegen Meister München (1:2 n.V.) immerhin noch einen. Am Sonntag in Mannheim (3:1) sprang zudem der erste „Dreier“ seit dem 14. Januar (ebenfalls gegen Mannheim/4:0) heraus.

