ERC-Profi Leon Hüttl spricht im Interview über den Abgang des Bundestrainers

Plus Nationalspieler Leon Hüttl spricht über den Rücktritt von Bundestrainer Toni Söderholm, den Deutschland-Cup und das Spiel des ERC Ingolstadt gegen Mannheim.

Leon Hüttl, am Mittwoch gab der Deutsche Eishockey-Bund bekannt, dass Nationaltrainer Toni Söderholm den Verband verlässt und zum SC Bern wechselt. Wie sehr hat Sie diese Nachricht überrascht?