ERC Ingolstadt

vor 57 Min.

ERC-Youngster Niklas Hübner: Auf den Spuren von Fabio Wagner

Einer der wenigen Lichtblicke in Nürnberg: Der 17-jährige gebürtige Ingolstädter Niklas Hübner feierte bei der 0:3-Niederlage am Mittwochabend sein DEL-Debüt im Trikot des ERC Ingolstadt.

Plus Der 17-jährige Verteidiger Niklas Hübner feierte am Mittwoch in Nürnberg sein DEL-Debüt. Warum der gebürtige Ingolstädter den Panther-Kapitän zum Vorbild hat. Am Freitag Heimspiel gegen Bremerhaven.

Von Dirk Sing

Auch einen Tag nach der 0:3-Niederlage bei den Nürnberg Ice Tigers tat sich Doug Shedden sichtlich schwer, die positiven Aspekte im Auftritt seiner Mannschaft zu finden. „Ich habe den Jungs vor der Partie gesagt, dass sie einfach spielen sollen, damit sie nach der langen Pause möglichst schnell wieder ins Laufen kommen und ihren gewohnten Rhythmus finden“, so der Chefcoach des ERC Ingolstadt. Dass zwischen Vorhaben und Ausführung jedoch oftmals Welten liegen, wurde in diesem fränkisch-oberbayerischen Duell schnell deutlich. „Wir haben dumme Entscheidungen getroffen und damit gerade an der gegnerischen blauen Linie immer wieder Scheibenverluste produziert“, resümiert Shedden und ergänzt: „Einige Spieler haben es insgesamt ganz ordentlich gemacht. Doch ein paar andere waren einfach richtig schlecht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen