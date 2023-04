ERC Ingolstadt

14:30 Uhr

ERCI-Goalie Kevin Reich: „Müssen unsere Chancen besser nutzen“

Einen kräftigen Schluck Selbstvertrauen tankte Ingolstadts Schlussmann Kevin Reich beim knappen 1:0-Sieg der Panther am Donnerstagabend in der Mannheimer SAP-Arena. Foto: Johannes Traub

Plus Mit einer starken Leistung und seinem ersten Shutout in den diesjährigen Play-offs führt ERCI-Goalie Kevin Reich sein Team in Mannheim zum 1:0-Sieg und Serien-Ausgleich. Worauf es am Samstag in der Saturn-Arena in Spiel fünf ankommt.

Kevin Reich, wie haben Sie den knappen 1:0-Erfolg des ERC Ingolstadt im vierten Play-off-Halbfinalmatch bei den Adlern Mannheim erlebt?

Reich: Es war schon sehr aufregend und am Ende knapper, als ich es erhofft hatte. Wir haben insgesamt eine gute Teamleistung geboten, Schüsse geblockt und das System gehalten. In meinen Augen waren wir sogar besser als in den Spielen davor. Ich hoffe aber, dass wir in den nächsten Partien einfach mehr Tore schießen (lacht).

