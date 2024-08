ERCI-Neuzugang Austen Keating: Von der Wundertüte zum Glücksgriff?

Als der ERC Ingolstadt am 18. Juli die Verpflichtung von Austen Keating verkündete, dürfte nicht selten der Begriff „Wundertüte“ unter den Fans gefallen sein. Ein 25-jähriger Kanadier, der aus der kanadischen Universitäts-Liga USports in die DEL wechselt: Ist das für einen Stürmer, der zudem eine Kontingentstelle besetzt, nicht ein zu großes Risiko - auch wenn dieser in seinen jeweiligen Teams stets zu den Topscorern zählte? In den kommenden Wochen und Monaten will der Angreifer das Gegenteil beweisen und sich von einer „Wundertüte“ zum absoluten Glücksgriff entwickeln.

