ERCI-Verteidiger Morgan Ellis über seine Zukunft: „Meine Familie ist das Wichtigste“

Morgan Ellis, der ERC Ingolstadt spielt am Mittwoch (19.30 Uhr/Saturn-Arena) gegen den Tabellenzweiten Eisbären Berlin. Ursprünglich hätte diese Partie bereits am 29. Januar stattfinden sollen, wurde aber kurzfristig aufgrund des kritischen Gesundheitszustands des kurz darauf an den Folgen einer Krebserkrankung verstorbenen Berliners Tobias Eder abgesagt. Wie emotional wird speziell für Sie persönlich als ehemaliger Eisbär diese Neuauflage?

MORGAN ELLIS: Nun, dieser tragische Tod war für jeden extrem hart zu verarbeiten. Wenn du nicht nur einen jungen, sondern vor allem tollen Menschen wie Tobi auf diese Art und Weise verlierst, dann ist das einfach nur schlimm. Ich kann in Worten gar nicht beschreiben, wie sehr ich mit seiner Familie mitfühle. Persönlich bin ich einfach nur glücklich, dass ich ihn ein Jahr lang in Berlin als Teamkollegen und Freund kennenlernen, mit ihm zusammenspielen und gemeinsam eine Meisterschaft feiern durfte. Einfach wird es am Mittwoch sicherlich nicht. Gleichzeitig ist es aber auch ein wichtiges Match für uns.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Morgan Ellis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ERC Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis