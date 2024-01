Erinnerungen aus über 2000 ERC-Spielen: Hans Fischer blickt zurück

Plus Der ERC Ingolstadt hat sein 60. Jubiläum gefeiert. Kaum jemand kennt den Verein besser als Radioreporter Hans Fischer. Er spricht über besondere Momente sowie Spieler und Verantwortliche, die den Klub geprägt haben.

Hans Fischer, wissen Sie eigentlich, wie viele Spiele des ERC Ingolstadt Sie live im Stadion gesehen haben?

Fischer: Von der Bayernliga bis zur DEL habe ich von 1750 Spielen im Radio live berichtet. Gesehen habe ich sicherlich 400 bis 500 weitere, also sind es insgesamt über 2000 Spiele.