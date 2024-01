ERC Ingolstadt

16:25 Uhr

„Es war ein tolles Lehrjahr“: Der ehemalige ERC-Goalie Nico Daws im Interview

Plus Nico Daws spielte eine Saison für den ERC Ingolstadt. Inzwischen ist er in der NHL für die New Jersey Devils aktiv. Der 23-jährige Torhüter spricht über seine Entwicklung und blickt auf seine Zeit in Deutschland zurück.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Nico Daws, Sie befinden sich mit den New Jersey Devils gerade auf einem Auswärtstrip, der Sie unter anderem nach Florida – genauer gesagt Tampa und Sunrise – führt. Hat man als NHL-Profi überhaupt die Zeit, zumindest einige Stunden das schöne Wetter und den Strand etwas zu genießen?

Nico Daws: Nun, wir hatten zwischen den beiden Partien gegen die Tampa Bay Lightning und Florida Panthers glücklicherweise einen Tag frei. Ich habe daher in der Tat die Möglichkeit genutzt, an den Strand zu gehen und mich bei dem tollen Wetter zu entspannen. Das war schon richtig schön.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen