„Es wird jeden Tag besser“: ERCI-Profi Wayne Simpson im Interview

Plus Wayne Simpson spricht vor dem Spiel des ERC Ingolstadt gegen Düsseldorf über ein mögliches Comeback, Gründe für seine Vertragsverlängerung und die Stärken der aktuellen Mannschaft.

Wayne Simpson, Sie müssen wegen Ihrer Verletzung seit einigen Wochen die Spiele Ihrer Mannschaft von der Tribüne aus verfolgen. Sind Sie ein ruhiger oder emotionaler Zuschauer?