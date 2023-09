ERC Ingolstadt

15:30 Uhr

Ex-Panther Jonas Stettmer: „Es war einfach nur der pure Wahnsinn“

Plus Der ehemalige Ingolstädter Torhüter Jonas Stettmer ist in der Sommerpause zu den Eisbären Berlin gewechselt. Im NR-Interview spricht der 21-Jährige nochmals über seine Final-Erfahrung mit den Panthern, sein neues Leben in Berlin sowie das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen.

Jonas Stettmer, gleich am ersten Spieltag der DEL-Saison 2023/2024 treffen Sie mit den Eisbären Berlin auf Ihren Ex-Klub ERC Ingolstadt. Wie war es für Sie, die ehemaligen Teamkollegen derart schnell wiederzusehen?

Jonas Stettmer: Es ist einfach großartig, gleich zum ersten Punktspiel seine Ex-Mannschaftskameraden wiederzusehen, zumal es ja doch für alle eine ganz besondere Saison war. Ich habe bereits am Vormittag beim Morning Skate mit einigen Jungs gequatscht - ebenso mit Cheftrainer Mark French. Diese Verbindung und der Kontakt werden mit Sicherheit immer bestehen bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

