Fabio Wagner: „Eine tolle Momentaufnahme

Plus Der ERC Ingolstadt ist nur noch theoretisch von Platz zwei zu verdrängen. Warum Panther-Kapitän Fabio Wagner die beiden letzten Hauptrunden-Partien in Mannheim und gegen Wolfsburg dennoch nicht „abschenken“ will.

Von Dirk Sing

Es gibt zweifelsohne schlechtere Statistiken und Zwischenbilanzen als jene, die der ERC Ingolstadt nach nunmehr 54 von insgesamt 56 Hauptrunden-Partien in der DEL-Saison 2022/2023 aufweist: Platz zwei ist praktisch unter Dach und Fach (die drittplatzierten Straubing Tigers könnten zwar nach Punkte noch gleichziehen, müssten aber 19 Tore aufholen). Zudem rissen die Panther erstmals in ihrer DEL-Historie die „magische“ 100-Punkte-Marke, was aktuell einen Schnitt von 1,85 Zählern pro Partie bedeutet (lediglich 2005/2006 wies man mit durchschnittlich 1,88 Punkten einen noch besseren Wert auf) und qualifizierten sich obendrauf auch noch für die Teilnahme an der Champions Hockey-League in der kommenden Saison.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

