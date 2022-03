ERC Ingolstadt

vor 53 Min.

Fabio Wagner: Mehr als nur ein Zusatzpunkt

Mitten im Getümmel: Kapitän Fabio Wagner (links) wird sicherlich auch am Freitagabend bei der Auswärtspartie in Schwenningen vor dem eigenen Kasten für Ordnung sorgen.

Plus Für Fabio Wagner hat der Sieg im Penaltyschießen gegen die Eisbären Berlin einen hohen Stellenwert. Am Freitag in Schwenningen will der Kapitän mit seinem Team nachlegen.

Von Dirk Sing

Waren es tatsächlich die ersten richtigen Schritte aus der sportlichen Krise oder doch nur ein kurzes Aufflackern? Gemeint ist der 3:2-Erfolg des ERC Ingolstadt am Dienstagabend beim amtierenden deutschen Meister und DEL-Spitzenreiter Eisbären Berlin, der letztlich nach einem packenden Penaltyschießen zustande kam. Im vierten Durchgang mussten die Unparteiischen sogar den Videobeweis bemühen, um zu entscheiden, ob Eisbären-Schlussmann Mathias Niederberger den Schuss von David Warsofsky vor oder hinter der Torlinie gestoppt hatte. Nachdem der Treffer jedoch zählte und Berlins Matt White mit seinem Versuch am erneut bärenstarken ERCI-Goalie Kevin Reich gescheitert war, konnten die Panther den Zusatzpunkt ins Reisegepäck mit einpacken.

