ERC Ingolstadt

16:18 Uhr

Feser-Schock beim ERC Ingolstadt vor dem nächsten Derby

Schmerzhafter Verlust: Angreifer Justin Feser wird in den kommenden drei Monate für den ERC Ingolstadt nicht auf Torejagd gehen können.

Plus Der ERC Ingolstadt muss in den kommenden drei Monaten auf seinen Angreifer Justin Feser verzichten. Aufgrund des personellen Engpasses im Sturm könnte Verteidiger Ben Marshall am Freitag gegen München erneut stürmen.

Von Max Danhauser Artikel anhören Shape

Oft spricht man im Sport von einem Sechs-Punkte-Spiel. Es soll die Wichtigkeit eines Sieges gegen den direkten Konkurrenten unterstreichen. „Das Trainerteam wird sicher nicht darüber sprechen. Wir reden darüber, was wir tun müssen, um erfolgreich zu sein“, sagt Ingolstadts Headcoach Mark French mit dem Blick auf die Partie am Freitag. Denn eben dann findet sich jene Konstellation in der Saturn-Arena wieder, wenn der ERC Ingolstadt auf den EHC Red Bull München trifft (19.30 Uhr). Beide haben einen Punktequotienten von 2.00. Ingolstadt rangiert auf Rang drei des Klassements, München ist Zweiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .