vor 35 Min.

Große Ehre für Mark French: ERC-Coach zum Trainer des Jahres gewählt

Persönliche Auszeichnung: Mark French wurde zum Trainer des Jahres in der Deutschen Eishockey-Liga gewählt. Am Mittwoch startet er mit dem ERC Ingolstadt in die Play-offs.

Plus Der Coach des ERC Ingolstadt wurde zum Trainer des Jahres in der Deutschen Eishockey-Liga gewählt. Was Mark French zu seiner Ehrung sagt, welche Prinzipien er verfolgt und wie ihn die Spieler charakterisieren.

Von Benjamin Sigmund

Mark French ist kein Mensch, der sich selbst gerne in den Mittelpunkt stellt. Der Trainer des ERC Ingolstadt gibt sich bescheiden und umgänglich. Für die Panther hat sich die Verpflichtung des 51-jährigen Kanadiers längst zu einem Glücksfall entwickelt. French lässt attraktives und erfolgreiches Eishockey spielen und führte den Verein auf Platz zwei.

