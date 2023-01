ERC Ingolstadt

17:15 Uhr

Gutes Omen für den ERC Ingolstadt

Plus Beim ERC Ingolstadt folgten zuletzt nach einer Niederlage drei Siege hintereinander. Geht es nach dieser Serie, müsste auch am Mittwoch beim DEL-Schlusslicht Bietigheim Steelers erneut ein Erfolg herausspringen.

Von Max Danhauser

Der Aberglaube ist im Eishockey ja durchaus verbreitet. Es gibt Rituale, Bräuche oder einfach Serien, die einen bestimmten Trend vorhersagen sollen. Wer einen Anlass finden möchte, abergläubisch zu werden, der kann schnell fündig werden. So beispielsweise in der Siegesserie des ERC Ingolstadt. Und die besagt: Wenn die Panther eine Niederlage einfahren, gewinnen sie die drei darauffolgenden Partien. Seit dem 20. November war das immer so.

