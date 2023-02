„Ich war mental nicht bereit“ - Kevin Reich spricht über schlimme Zeit

Plus Kevin Reich bangt im Dezember um das Leben seines Bruders. Er steht dennoch auf dem Eis, ist mit dem Kopf aber woanders. Der Torhüter des ERC Ingolstadt erzählt von der schlimmen Zeit und spricht über seine sportliche Situation.

Lange habe er nicht über die Geschehnisse sprechen können, weil sie „ihn fertig gemacht“ haben, sagt Kevin Reich nachdenklich. Erst mit der Zeit habe er es geschafft, besser damit umzugehen.