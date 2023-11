ERC Ingolstadt

vor 50 Min.

In der Außenseiterrolle: Der ERC Ingolstadt trifft auf den schwedischen Meister

International gefordert: Philipp Krauß trifft am Dienstag mit dem ERC Ingolstadt in der Champions League auf die Växjö Lakers. Foto: Johannes Traub

Plus Der ERC Ingolstadt trifft im Achtelfinale der Champions Hockey League auf die Växjö Lakers. Philipp Krauß will nach seinen Einsätzen für die Nationalmannschaft die nächsten internationalen Erfahrungen sammeln.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Während sich seine Mannschaftskollegen in der Länderspielpause ein paar Tage ausruhen konnten, war Philipp Krauß in den vergangenen Tagen gefordert.

Der 22-jährige Stürmer des ERC Ingolstadt absolvierte mit der Nationalmannschaft den Deutschland-Cup in Landshut und kam bei den Siegen gegen Dänemark (4:1) und Österreich (5:3) zum Einsatz. Lediglich beim 1:2 gegen die Slowakei, welches nichts am Turniersieg des deutschen Teams änderte, stand Krauß nicht im Aufgebot. Es waren nicht seine ersten Länderspiele – bereits in der vorigen Saison hatte er für die U25-Auswahl zwei Partien in der Slowakei bestritten. Nun gehörte Krauß zu einer jungen Mannschaft, die von einigen erfahrenen Akteuren angeführt wurde. „Viele Spieler waren das erste oder zweite Mal nominiert. Alle waren sehr ehrgeizig und wollten sich zeigen“, sagt Krauß, der auch persönlich zufrieden war: „Ich habe gute Eiszeit bekommen und wichtige Erfahrungen gesammelt, die ich gerne mitnehme.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen