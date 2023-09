ERC Ingolstadt

Ingolstadts Andrew Rowe: „Ich war regelrecht geschockt, was unsere Fans abgezogen haben“

Plus Während seiner langen Karriere hat Andrew Rowe schon viel erlebt. Eine derartige Unterstützung wie in Salzburg, als rund 800 Anhänger das Auswärtsspiel zu einer Heimpartie werden ließen, ist jedoch auch für den ERCI-Stürmer komplettes Neuland. Am Samstag in Pardubice.

Andrew Rowe hat in seiner langen Eishockey-Karriere schon jede Menge erlebt. Im Alter von 35 Jahren ging der Angreifer in den nordamerikanischen Ligen AHL und ECHL viele Spielzeiten erfolgreich auf Torjagd. Ebenso in Schweden bei Mora IK sowie beim Schweizer Erstligisten Rapperswil-Jona Lakers, bei denen Rowe sogar das „C“ des Kapitäns auf der Brust trug. Aufgrund seines großen Erfahrungsschatzes gibt es zweifelsohne wenige Dinge, die ihn in seinem „Business“ noch überraschen können. Wenn der in Spring Lake geborene Center nach einer Eishockey-Partie von einem „regelrechten Schock“ spricht, den er in den vorangegangenen knapp zweieinhalb Stunden erlebt habe, muss in der Regel schon eine ganze Menge passiert sein.

Am Donnerstagabend lernte Rowe in der Eisarena Salzburg eine ganz neue, ihm bislang unbekannte Facette in seinem Beruf als Eishockey-Profi kennen. „Schuld“ daran waren nicht etwa seine Gegenspieler von Red Bull Salzburg oder sein „Doppelpack“, den er innerhalb von 132 Sekunden zum Ende des zweiten Drittels in dieser Champions-Hockey-League erzielt hatte. Vielmehr waren es die rund 800 mitgereisten Panther-Anhänger, die diese Auswärtspartie zweifelsohne in ein Heimspiel verwandelten und und den auf dem Eis hart gesottenen und mit allen Wassern gewaschenen Rowe regelrecht zum Staunen brachten und sogar emotional werden ließen.

