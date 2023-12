ERC Ingolstadt

vor 37 Min.

Ingolstadts "Aufsteiger" Philipp Krauß: „Das beschäftigt mich schon“

Plus Philipp Krauß ist im Jahr 2023 „der“ Aufsteiger beim ERC Ingolstadt. Im großen NR-Interview spricht der Angreifer über (Selbst-)Vertrauen, sein Nationalmannschafts-Debüt, den auslaufenden Vertrag und seine sportliche Wünsche für 2024

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Philipp Krauß, wenn Sie auf das sportlicher Jahr 2023 zurückblicken: Was ist Ihnen spontan im Gedächtnis hängen geblieben?

Philipp Krauß: Nun, die Vizemeisterschaft mit den Panthern war natürlich ein absolutes Highlight. Ansonsten muss ich auch an meine Sommer-Vorbereitung denken, in der ich sehr hart an mir gearbeitet habe oder auch mein persönlicher guter Saisonstart. Als Team haben wir mittlerweile ebenfalls die Kurve bekommen und sind in der Lage, wieder oben anzugreifen. Darüber hinaus hat natürlich auch das Thema Nationalmannschaft eine wichtige Rolle in diesem Jahr gespielt. Zuerst mit der U25 in der Slowakei, dann im November mit der A-Mannschaft beim Deutschland-Cup. Das waren für mich schon tolle und besondere Erlebnisse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen